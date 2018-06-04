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«Школу диабета» и интерактивную кукольную студию организуют для юных вологжан на президентские гранты
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«Школу диабета» и интерактивную кукольную студию организуют для юных вологжан на президентские гранты 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Общественные организации и физические лица Вологды стали победителями первого в этом году конкурса президентских грантов. В числе победителей авторы 9 проектов из областной столицы.
Так, приход храма апостола Андрея Первозванного организует в Вологде интерактивную кукольную театральную студию. Активисты получили поддержку в виде 465 тысяч рублей. Проект направлен на социальную адаптацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Занятия будут проходить еженедельно с сентября по декабрь 2018 года. Также ребят ждут мастер-классы по изготовлению кукол. В заключении обучения подростки поставят рождественский спектакль.
Благотворительная организация «Во имя добра» получила более 1,7 миллиона рублей на реализацию проекта «Dolce vita с диабетом». На эти средства активисты намерены провести социальную и психологическую адаптацию детей и подростков с диабетом и членов их семей. Ребят обучат основам самоконтроля, достижения целевых показателей компенсации заболевания и успешного управления диабетом, дадут психологическую поддержку.
В частности, 60 детей пройдут курсы иппотерапии, 20 ребят побывают на летней оздоровительной смене для детей с сахарным диабетом в одном из детских оздоровительных лагерей Вологодской области. Еще 10 детей посетят курсы по творческому развитию. Около сотни детей и родителей пройдут обучение в «Школе диабета». Также запланированы психологические тренинги, двухдневный диа-квест со спортивными и интеллектуальными препятствиями, интерактивно-развлекательное и обучающее мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом.
Активисты вологодской патриотико-краеведческой организации «Держаться корней» выиграли около 400 тысяч рублей на разработку и выпуск настольной краеведческой игры «В поисках библиотеки Ивана Грозного», а клуб «Исток» получил чуть больше 275 тысяч рублей на собрание экспонатов и организацию выставки «Вера и суеверия русского народа».
Также вологжане намерены проводить юридические консультации, открыть курсы выживания на воде для пенсионеров «Школа капитана Врунгеля», возродить традиции грудного вскармливания, провести соревнования по дворовому ориентированию «Вологодский лабиринт» и организовать областной фестиваль молодежных инициатив «Профидея».
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