Ещё
Справки и направления за один день в московских, детских поликлиниках
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Справки и направления за один день в московских, детских поликлиниках 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
Во всех детских поликлиниках столицы работают кабинеты, в которых можно получить справку для летнего лагеря или санатория. Записаться в кабинет можно заранее или перед приёмом. Врач принимает пациентов в будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 15 часов.
Для оформления ребёнка в оздоровительный лагерь потребуется 3 справки. Две из них можно оформить в кабинете справок и направлений. Это справка о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у) и справка о контактах. Обе справки можно получить в день обращения, если пациент здоров и не контактировал с инфекционными больными. Третья справка, которая потребуется для оформления в детский лагерь — справка о контактах по месту учебы, она выдаётся в школьном или детсадовском медкабинете.
Старое Крюково: последние новости
1 июня в Старом Крюково прошёл праздник «Портал в детство» Детей и подростков Старого Крюково научат красиво петь С 1 июня заработали летние лагеря по программе «Московская смена»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть59
Почему Безруков стал так много пить1
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Ляпы в советских кинохитах10
9 самых жарких ролей Анджелины Джоли1
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение