Справки и направления за один день в московских, детских поликлиниках

Во всех детских поликлиниках столицы работают кабинеты, в которых можно получить справку для летнего лагеря или санатория. Записаться в кабинет можно заранее или перед приёмом. Врач принимает пациентов в будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 15 часов.

Для оформления ребёнка в оздоровительный лагерь потребуется 3 справки. Две из них можно оформить в кабинете справок и направлений. Это справка о состоянии здоровья ребенка (форма 079/у) и справка о контактах. Обе справки можно получить в день обращения, если пациент здоров и не контактировал с инфекционными больными. Третья справка, которая потребуется для оформления в детский лагерь — справка о контактах по месту учебы, она выдаётся в школьном или детсадовском медкабинете.