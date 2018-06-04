ГБУ «Славяне» провело мероприятие «Портал в детство»

01 июня 2018 года специалистами ГБУ «Славяне» было проведено мероприятие «Портал в детство», посвященное Дню защиты детей.

Участники мероприятия разделились на восемь команд. В начале была проведена танцевальная разминка, после чего команды приступили к прохождению этапов:

— «Клюшка»;

— «Гигантские штаны»;

— «Бег в памперсах»;

— Полоса препятствий.

Каждый этап нужно было пройти как можно быстрее. На протяжении всего мероприятия для детей работал надувной батут и детский дартс.

Завершился праздник шоу мыльных пузырей и поздравлениями команд. Все участники получили сладкие призы и воздушные шары.