ГБУ «Славяне» провело мероприятие «Портал в детство» 

01 июня 2018 года специалистами ГБУ «Славяне» было проведено мероприятие «Портал в детство», посвященное Дню защиты детей.
Участники мероприятия разделились на восемь команд. В начале была проведена танцевальная разминка, после чего команды приступили к прохождению этапов:
— «Клюшка»;
— «Гигантские штаны»;
— «Бег в памперсах»;
— Полоса препятствий.
Каждый этап нужно было пройти как можно быстрее. На протяжении всего мероприятия для детей работал надувной батут и детский дартс.
Завершился праздник шоу мыльных пузырей и поздравлениями команд. Все участники получили сладкие призы и воздушные шары.