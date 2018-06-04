Ещё
5 развивающих игрушек для детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

5 развивающих игрушек для детей 

BroDude 39 минут назад
Фото: BroDude
Рано или поздно наступает момент, когда необходимо покупать развивающие игрушки для детей. Будем честны: мужчинам не так уж и часто приходится выбирать подарки подобного рода. И такая задача может ввести в ступор, ведь независимо от того, кому будет сделан подарок, презент должен быть полезным, функциональным, а для ребенка — еще и интересным и развивающим. Магазин «Назад к истокам» способен избавить от мук выбора, ведь его ассортимент удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям и гарантированно понравится любому ребенку.
Акваферма
Ребенок с детства должен учиться взаимодействовать с природой, развивать в себе ответственность. И первые шаги в этом направлении ему поможет сделать «Акваферма». «Акваферма» представляет собой самоочищающийся аквариум с рыбкой, на котором вдобавок произрастает урожай. Это замкнутая, самодостаточная экосистема, в которой отходы с помощью насоса поднимаются вверх и удобряют почву, а рыбка в итоге получает очищенную воду. Почва заботится о чистоте аквариума, к тому же ребенок сам может вырастить всю необходимую зелень к столу. Купить «Акваферму» →
Акваборд
Порой процесс детского творчества перерастает в изрисованные обои и превращается в испытание для родителей. В тот же момент ограничивать детей в развитии не следует, но обезопасить жилище от юного вандала необходимо. Поэтому сегодня на рынке появился «Акваборд» — поверхность, на которой можно рисовать водой. Не потребуются ни краски, ни карандаши — нужна всего лишь кисть и стакан воды. Ребенок рисует водой, любуется с родителями очередным шедевром, и уже через несколько минут поверхность вновь очищена и готова к следующему творению. Купить «Акваборд» →
Мегаборд
«Мегаборд» представляет из себя доску с металлическими шариками в каждой ячейке, взаимодействовать с которыми ребенок будет специальным намагниченным пером. Можно проводить линии, рисовать любые фигуры и картины, а чтобы стереть изображение, достаточно будет лишь прикоснуться к выпуклым шарикам и вдавить их обратно. «Мегаборд» подходит даже для маленьких детей, так как шарики вытащить невозможно и планшет полностью герметичен. Купить «Мегаборд» →
Лайтборд мини
«Лайтборд» — это творческая поверхность и детский ночник в одном гаджете, который определенно понравится каждому ребенку. «Лайтборд» представляет собой планшет из экологически чистого фотолюминесцентного материала, который обладает «световой памятью». С помощью ручки с фонариком и трафаретов можно рисовать светом любые изображения на планшете, который впоследствии способен стать ночником в комнате ребенка. Чем темнее будет в помещении, тем больше света даст полотно планшета. К тому же если очень хочется продолжить рисовать снова и снова, то это не станет проблемой: рисунок исчезнет уже через 20 минут. Эта уникальная технология переводит творчество на новый уровень и очень нравится детям. Купить «Лайтборд мини» →
Pic-Pad  Pic-Pad — это планшет с прочным ЖК-экраном, который спроектирован так, что складывается ощущение, будто ты рисуешь на реальном листе бумаги. Изображения остаются на планшете до тех пор, пока тебе нужны, а одним нажатием кнопки — стираются. Специальный датчик давления позволяет наносить стилусом линии разной толщины, а низкое потребление заряда позволит создать сотню рисунков, перед тем как планшет разрядится. Это отличный способ научить ребенка рисовать, сохранив свои нервы и чистоту в доме. Купить Pic-Pad →
BroDude: последние новости
11 самых страшных фильмов ужасов за последние десять лет Stroganoff Steak House: отличное место для ценителей стейков Ненависть по понедельникам: скрытые смыслы в поп-культуре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ляпы в советских кинохитах9
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть16
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Тест: из какого мультфильма это животное?
Видео
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение