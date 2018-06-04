5 развивающих игрушек для детей

Рано или поздно наступает момент, когда необходимо покупать развивающие игрушки для детей. Будем честны: мужчинам не так уж и часто приходится выбирать подарки подобного рода. И такая задача может ввести в ступор, ведь независимо от того, кому будет сделан подарок, презент должен быть полезным, функциональным, а для ребенка — еще и интересным и развивающим. Магазин «Назад к истокам» способен избавить от мук выбора, ведь его ассортимент удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям и гарантированно понравится любому ребенку.

Акваферма

Ребенок с детства должен учиться взаимодействовать с природой, развивать в себе ответственность. И первые шаги в этом направлении ему поможет сделать «Акваферма». «Акваферма» представляет собой самоочищающийся аквариум с рыбкой, на котором вдобавок произрастает урожай. Это замкнутая, самодостаточная экосистема, в которой отходы с помощью насоса поднимаются вверх и удобряют почву, а рыбка в итоге получает очищенную воду. Почва заботится о чистоте аквариума, к тому же ребенок сам может вырастить всю необходимую зелень к столу. Купить «Акваферму» →

Акваборд

Порой процесс детского творчества перерастает в изрисованные обои и превращается в испытание для родителей. В тот же момент ограничивать детей в развитии не следует, но обезопасить жилище от юного вандала необходимо. Поэтому сегодня на рынке появился «Акваборд» — поверхность, на которой можно рисовать водой. Не потребуются ни краски, ни карандаши — нужна всего лишь кисть и стакан воды. Ребенок рисует водой, любуется с родителями очередным шедевром, и уже через несколько минут поверхность вновь очищена и готова к следующему творению. Купить «Акваборд» →

Мегаборд

«Мегаборд» представляет из себя доску с металлическими шариками в каждой ячейке, взаимодействовать с которыми ребенок будет специальным намагниченным пером. Можно проводить линии, рисовать любые фигуры и картины, а чтобы стереть изображение, достаточно будет лишь прикоснуться к выпуклым шарикам и вдавить их обратно. «Мегаборд» подходит даже для маленьких детей, так как шарики вытащить невозможно и планшет полностью герметичен. Купить «Мегаборд» →

Лайтборд мини

«Лайтборд» — это творческая поверхность и детский ночник в одном гаджете, который определенно понравится каждому ребенку. «Лайтборд» представляет собой планшет из экологически чистого фотолюминесцентного материала, который обладает «световой памятью». С помощью ручки с фонариком и трафаретов можно рисовать светом любые изображения на планшете, который впоследствии способен стать ночником в комнате ребенка. Чем темнее будет в помещении, тем больше света даст полотно планшета. К тому же если очень хочется продолжить рисовать снова и снова, то это не станет проблемой: рисунок исчезнет уже через 20 минут. Эта уникальная технология переводит творчество на новый уровень и очень нравится детям. Купить «Лайтборд мини» →

Pic-Pad Pic-Pad — это планшет с прочным ЖК-экраном, который спроектирован так, что складывается ощущение, будто ты рисуешь на реальном листе бумаги. Изображения остаются на планшете до тех пор, пока тебе нужны, а одним нажатием кнопки — стираются. Специальный датчик давления позволяет наносить стилусом линии разной толщины, а низкое потребление заряда позволит создать сотню рисунков, перед тем как планшет разрядится. Это отличный способ научить ребенка рисовать, сохранив свои нервы и чистоту в доме. Купить Pic-Pad →