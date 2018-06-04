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1 июня Женсовет УВД организовал экскурсию для детей в кинологический центр
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1 июня Женсовет УВД организовал экскурсию для детей в кинологический центр 

Старое Крюково 38 минут назад
Фото: Старое Крюково
В День защиты детей для воспитанников Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград» и детей сотрудников ведомства открыл свои двери Центр кинологический службы УВД по Зеленоградскому округу. Детям рассказали о необычных помощниках полицейских — служебных собаках. О том, как они живут и несут свою службу в полиции.
Экскурсия началась со знакомства с собаками. Старший инспектор-кинолог Людмила Булатова рассказала о каждом питомце, чему они обучены, как помогают полицейским. «Одни несут службу по охране общественного порядка в городе, другие осуществляют поиск целевых объектов по их запаху, разыскивают предметы или людей», — рассказала Людмила.
Питомец по кличке Шон продемонстрировал ребятам свои умения четвероногого полицейского. Дети были рады принять участие во всех показательных выступлениях. Сначала Шон искал маленькую игрушку, спрятанную в траве одной из девочек. Затем перед ним стояла задача найти свою игрушку, спрятанную у кого-то из ребят. Питомец показал свои физические способности, перепрыгивал через барьер, быстро бегал за игрушкой-мячиком, который ему по очереди бросали дети.
Затем, на другой специально оборудованной учебной площадке собака кинолога Виктории Епифановой по кличке Люгер показала свои способности по поиску целевых объектов по их запаху. Дети, опережая друг друга стремились участвовать в эксперименте, желая спрятать предмет, который будет искать Люгер.
В конце экскурсии было сделано групповое фото с полюбившимися всем четвероногими полицейскими.
В завершении председатель Женского совета УВД подполковник полиции Рима Ходак поздравила ребят с праздником, пожелала теплых летних каникул, ярких и интересных впечатлений, здоровья и хорошего настроения.
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