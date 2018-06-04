В Казани начался суд над воспитательницей, обвиняемой в избиении ребенка

Вахитовский суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшей воспитательницы детсада №283, сообщает правозащитная организация «Зона права».

Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом (ст. 156 УК РФ) и угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), незаконное лишение свободы несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ).

По данным следствия, 24 ноября 2017 года воспитательница во время тихого часа уложила детей спать, но один ребенок — 4-летний мальчик — не уснул и мешал другим детям. Разозлившись, воспитательница ударила шалуна по ягодицам и ногам рукой, связкой ключей и тапкой, которую сняла со своей ноги. Потом, согласно материалам дела, женщина накрыла лицо мальчика подушкой и душила около 5 секунд, после чего заперла в служебном кабинете, выключив свет.