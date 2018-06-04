Во Владикавказе ребенок выпал из окна пятого этажа и остался жив

ЦХИНВАЛ, 4 июн — Sputnik . Во Владикавказе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив, сообщает 15-й Регион.

По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 13:00 часов в одной из многоэтажек по улице Пушкинская во Владикавказе.

"Отец с ребенком были в гостях. Пока старшие отвлеклись, мальчик залез на окно. Москитная сетка не выдержала веса и ребенок упал с пятого этажа. Мальчику удалось выжить, благодаря тому, что он упал на клумбу", — говорится в сообщении.

Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу с переломами рук и бедра, при этом жизненно важные органы малыша оказались не задеты.