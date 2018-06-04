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Во Владикавказе ребенок выпал из окна пятого этажа и остался жив
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Во Владикавказе ребенок выпал из окна пятого этажа и остался жив 

Sputnik Южная Осетия 29 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 4 июн — Sputnik. Во Владикавказе пятилетний ребенок выпал из окна пятого этажа и чудом остался жив, сообщает 15-й Регион.
По словам очевидцев, инцидент произошел примерно в 13:00 часов в одной из многоэтажек по улице Пушкинская во Владикавказе.
"Отец с ребенком были в гостях. Пока старшие отвлеклись, мальчик залез на окно. Москитная сетка не выдержала веса и ребенок упал с пятого этажа. Мальчику удалось выжить, благодаря тому, что он упал на клумбу", — говорится в сообщении.
Ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу с переломами рук и бедра, при этом жизненно важные органы малыша оказались не задеты.
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