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В клубе на Подольской откроется игротека
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В клубе на Подольской откроется игротека 

Управа района Марьино 6 июня 2018
Фото: Управа района Марьино
Игротека из цикла «В часы досуга.
Приходи играть к нам в клуб» откроется 7 июня на базе клуба «Подросток» на Подольской улице в районе Марьино.
Как пояснила руководитель клуба Людмила Стегалина, игротека будет посвящена логическому конструированию. Проявить свои знания и творческие способности приглашаются дети и подростки.
Программа начнется в 17.00. Вход свободный для всех желающих. Напомним, что клуб «Подросток» расположен по адресу: улица Подольская, дом 1, кв. 25, станция метро «Марьино».
(ап)
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