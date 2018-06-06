В клубе на Подольской откроется игротека

Игротека из цикла «В часы досуга.

Приходи играть к нам в клуб» откроется 7 июня на базе клуба «Подросток» на Подольской улице в районе Марьино.

Как пояснила руководитель клуба Людмила Стегалина , игротека будет посвящена логическому конструированию. Проявить свои знания и творческие способности приглашаются дети и подростки.

Программа начнется в 17.00. Вход свободный для всех желающих. Напомним, что клуб «Подросток» расположен по адресу: улица Подольская, дом 1, кв. 25, станция метро «Марьино».

(ап)