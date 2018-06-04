В Волгоградской области к 1 сентября откроют один из самых больших детсадов региона

ВОЛГОГРАД, 4 июня. / ТАСС /. Новый детсад на 260 мест откроют в жилкомплексе «Санаторный» в Волгограде к 1 сентября, это будет один из самых больших детских садов в области, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации региона. В комитете образования Волгоградской области ТАСС уточнили, что строительство новых детсадов позволяет активно решать задачу с обеспечением местами детей дошкольного возраста и сохранить 100% доступность дошкольного образования. Как сообщила представитель облкомобразования, в новом 2018-2019 учебном году в дошкольные организации региона планируется принять более 20 тыс. детей в возрасте от 2 месяцев до семи лет.

"К 1 сентября 260 семей получат возможность отдать ребенка в детский сад — это будет одно из самых больших дошкольных учреждений в области", — цитирует пресс-служба губернатора региона Андрея Бочарова , побывавшего в понедельник на объекте. Строительно-монтажные работы по возведению нового трехэтажного детсада в жилкомплексе «Санаторный» на юге Волгограда, по данным областных властей, выполнены на пять месяцев раньше срока. Сейчас в него завозят оборудование. В здании 12 групп, медицинский пункт, пищеблок, комната живой природы, кабинет компьютерной техники, помещения для занятий с логопедом и психологом, музыкальный и физкультурный залы, административно-бытовые помещения.

Губернатор отметил, что в регионе применяют комплексный подход к развитию территорий, одновременно с возведением жилых домов создаются образовательные кластеры с новыми детсадами и школами. По программе «Жилище» с привлечением федеральных средств строятся детсады в трех жилых комплексах в Волгограде (505 мест) и в жилом комплексе «Радужный» в городе Волжском (240 мест). «В хорошей готовности еще два детских сада — в микрорайоне „Долина“ [в Волгограде] и в микрорайоне „Радужный“ в Волжском. До конца года запустим все детские сады в эксплуатацию», — отметил губернатор, уточнив, что в них предусмотрены ясельные группы.