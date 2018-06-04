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Сотрудники УФССП сдали кровь для детей
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Сотрудники УФССП сдали кровь для детей 

Каховка 18 минут назад
Фото: Каховка
В рамках всероссийской информационной акции «Судебные приставы — детям», приуроченной к Международному дню защиты детей, УФССП России по Москве провело акцию по сдаче крови для детей. Кровь предназначается тем, кто нуждается в специализированном лечении, требующем применения компонентов крови и препаратов на ее основе. Акция проводится регулярно уже несколько лет, за это время работники службы судебных приставов внесли значительный вклад в спасение детских жизней, неоднократно выступая в роли доноров.
С утра сотрудники, изъявившие желание принять участие в акции, прибыли в отдел переливания крови городской клинической больницы № 52 Департамента здравоохранения города Москвы. Кто-то из них пришел в первый раз, кто-то делает это постоянно.
Опытные доноры подбадривали новичков, рассказывали, что они чувствовали, когда получали сообщение из больницы о том, что их кровь будет использована со словами благодарности за то, что дарят жизнь! Пройдя все необходимые процедуры, они сдали кровь и пошли на службу.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве гордится своими сотрудниками-донорами, благодарит их за отзывчивость и неравнодушие к тем, кто нуждается в помощи, и желает им крепкого здоровья.
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