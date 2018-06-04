Участники «Московской смены» стали гостями медиацентра на Братиславской

Дети, которые проводят каникулы в рамках проекта «Московская смена», стали гостями медиацентра на Братиславской улице.

— Сегодня к нам в гости пришли ребята из детского городского лагеря.

Теперь городские смены часто будут посещать библиотеку. И каждый раз открывать её для себя с новой стороны. Ребят ждёт не просто знакомство с библиотекой и профессией библиотекаря, а целая серия увлекательных игр и квестов, — рассказали в администрации учреждения культуры.

Напомним, что медиацентр расположен по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская».

(ап)