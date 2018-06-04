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Участники «Московской смены» стали гостями медиацентра на Братиславской
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Участники «Московской смены» стали гостями медиацентра на Братиславской 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Марьино
Дети, которые проводят каникулы в рамках проекта «Московская смена», стали гостями медиацентра на Братиславской улице.
— Сегодня к нам в гости пришли ребята из детского городского лагеря.
Теперь городские смены часто будут посещать библиотеку. И каждый раз открывать её для себя с новой стороны. Ребят ждёт не просто знакомство с библиотекой и профессией библиотекаря, а целая серия увлекательных игр и квестов, — рассказали в администрации учреждения культуры.
Напомним, что медиацентр расположен по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская».
(ап)
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