Во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» прошел завершающий этап программы «Нахимовская ленточка»

1 июня во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» совместно с Региональным общественным фондом содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи проведен завершающий этап программы «Нахимовская ленточка».

На сайте дворца творчества сообщается, что в мероприятии приняли участие представители РОО «Севастопольское землячество», Московский совет ветеранов Черноморского флота, группа московских школьников и кадетов — победителей открытого конкурса «История Российского флота, Крыма в топонимике Москвы и Севастополя».

Старт программе «Нахимовская ленточка» был дан в Москве 26 апреля 2018 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с участием творческих коллективов ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец». В рамках программы «Нахимовская ленточка» была проведена обзорная экскурсия по залам музея Истории Черноморского флота и награждение участников программы.