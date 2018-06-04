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Во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» прошел завершающий этап программы «Нахимовская ленточка»
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Во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» прошел завершающий этап программы «Нахимовская ленточка» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
1 июня во Дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» совместно с Региональным общественным фондом содействия патриотическому воспитанию детей и молодежи проведен завершающий этап программы «Нахимовская ленточка».
На сайте дворца творчества сообщается, что в мероприятии приняли участие представители РОО «Севастопольское землячество», Московский совет ветеранов Черноморского флота, группа московских школьников и кадетов — победителей открытого конкурса «История Российского флота, Крыма в топонимике Москвы и Севастополя».
Старт программе «Нахимовская ленточка» был дан в Москве 26 апреля 2018 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. с участием творческих коллективов ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастополец». В рамках программы «Нахимовская ленточка» была проведена обзорная экскурсия по залам музея Истории Черноморского флота и награждение участников программы.
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