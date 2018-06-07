В День защиты детей в Измайлове запустили в небо воздушные шары

Праздничная программа для детей и взрослых состоялась в культурно-развлекательном комплексе Измайловского кремля.

На одной из самых сказочных площадок Москвы — в культурно-развлекательном комплексе «Кремль в Измайлово» — в первую субботу лета весело и с размахом праздновали Международный день защиты детей.

Перед зрителями выступили творческие коллективы Москвы и исполнители детских государственных учреждений района Измайлово. Гости праздника рукоплескали детской студии эстрадно-джазового вокала «Fonte», творческим коллективам Центра социальной помощи семье и детям «Измайлово», Имперскому оркестру.

Здесь же на открытых площадках состоялся открытый мастер-класс от креативной команды свечной мастерской ДИМСИ. Дом сказок «Жили-Были» представил для детей интерактивную театрализованную программу «Новая сказка Ученого кота!», которая очень им понравилась.

В конце праздника его участники запустили в небо воздушные шары.