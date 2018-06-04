Дошкольники из Печатников отметили День защиты детей

Дошкольники — учащиеся Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина , расположенного на территории района Печатники, — отметили День защиты детей.

Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.

«В первый день лета в дошкольных отделениях, расположенных на Шоссейной ул., 53, 55, прошли праздники, посвященные Дню защиты детей. Мероприятия получились веселыми, озорными и занимательными. Самое главное — дети получили массу положительных эмоций», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности комплекса: mok.mskobr.ru.

(ап)