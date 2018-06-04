Ещё
Дошкольники из Печатников отметили День защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Дошкольники из Печатников отметили День защиты детей 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Дошкольники — учащиеся Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, расположенного на территории района Печатники, — отметили День защиты детей.
Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«В первый день лета в дошкольных отделениях, расположенных на Шоссейной ул., 53, 55, прошли праздники, посвященные Дню защиты детей. Мероприятия получились веселыми, озорными и занимательными. Самое главное — дети получили массу положительных эмоций», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности комплекса: mok.mskobr.ru.
(ап)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
В Печатниках прошли необычные выпускные балы В Печатниках завершился проект песочной терапии для детей В Печатниках прошел необычный урок рисования
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть16
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест37
Видео
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
02:58
Крамаров флиртовал со всем женщинами
Кино
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение