Дошкольники из Печатников отметили День защиты детей 

Дошкольники — учащиеся Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина, расположенного на территории района Печатники, — отметили День защиты детей.
Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«В первый день лета в дошкольных отделениях, расположенных на Шоссейной ул., 53, 55, прошли праздники, посвященные Дню защиты детей. Мероприятия получились веселыми, озорными и занимательными. Самое главное — дети получили массу положительных эмоций», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности комплекса: mok.mskobr.ru.
(ап)