В Текстильщиках детям расскажут о тонкостях трехмерной графики и анимации 

Во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен на улице Шкулева в Текстильщиках, объявили набор на программу, посвященную трехмерной графике и анимации. Как рассказала специалист по связям с общественностью учреждения Анна Бондаренко, присоединиться к занятиям дети смогут бесплатно.
— Ребята научатся работать с проекциями и 3D-принтерами, получат навык распечатки моделей, — добавила Анна Бондаренко.
Запись ведется на портале mos.ru. Более полную информацию о программе можно получить по телефону 8 (499) 179-65-11.
Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)