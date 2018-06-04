Ещё
Праздник «Пусть все будет солнце!» прошел на Каховке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Праздник «Пусть все будет солнце!» прошел на Каховке 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Начало лета пробуждает воспоминания из детства, а именно — наступление летних каникул. 1 июня празднуется не только первый день лета, но и международный День защиты детей.
1 июня 2018 года, по адресу: улица Каховка, дом 9, корпус 2 (ПСС) состоялась концертно-игровая программа «Пусть все будет солнце!», посвященное Международному дню защиты детей.
Как всегда, на детском празднике царили добро, тепло, радость и смех. Праздник собрал огромное количество счастливых детей. Поздравить ребятишек, их пап и мам пришли разные артисты. Для всех желающих были организованы конкурсы, игры, и концертная программа. В конце мероприятия каждый ребёнок получил сладкое угощение-мороженое.
Каховка: последние новости
Сотрудники УФССП сдали кровь для детей В районной библиотеке дети показали спектакль Движение "За жизнь" организует акцию "Они могли бы увидеть солнце"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть16
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест37
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение