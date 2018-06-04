Праздник «Пусть все будет солнце!» прошел на Каховке

Начало лета пробуждает воспоминания из детства, а именно — наступление летних каникул. 1 июня празднуется не только первый день лета, но и международный День защиты детей.

1 июня 2018 года, по адресу: улица Каховка, дом 9, корпус 2 (ПСС) состоялась концертно-игровая программа «Пусть все будет солнце!», посвященное Международному дню защиты детей.

Как всегда, на детском празднике царили добро, тепло, радость и смех. Праздник собрал огромное количество счастливых детей. Поздравить ребятишек, их пап и мам пришли разные артисты. Для всех желающих были организованы конкурсы, игры, и концертная программа. В конце мероприятия каждый ребёнок получил сладкое угощение-мороженое.