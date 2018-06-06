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В рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции проверили лагеря дневного пребывания детей
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В рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции проверили лагеря дневного пребывания детей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В рамка проекта УМВД России по Томской области «Я в безопасности!», с целью формирования навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних, посредствам обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций, сотрудники полиции ОМВД России по Советскому району города Томска проверили пришкольные лагеря дневного пребывания детей.
Главной задачей инспекторов по делам несовершеннолетних стало проведение мероприятий, способных сформировать у детей компетенции, призванные обеспечить безопасность, жизнь и здоровье ребенка в критической ситуации.
Полицейские провели с ребятами беседу о том, как правильно себя вести со сверстниками на улице и в быту. Выяснили, что ребята хорошо знают правила поведения с незнакомыми людьми, как действовать в случае, если в отношении них совершаются противоправные деяния и каких правил необходимо придерживаться, чтобы обеспечить сохранность личного имущества.
Педагоги и воспитатели поблагодарили сотрудников полиции за проведение подобных мероприятий, отметив важность, полученных детьми, знаний, особенно в период летних каникул.
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