В рамках проекта «Я в безопасности!» сотрудники полиции проверили лагеря дневного пребывания детей

В рамка проекта УМВД России по Томской области «Я в безопасности!», с целью формирования навыков и моделей безопасного поведения у несовершеннолетних, посредствам обучения использованию приобретенных знаний на практике и адекватному реагированию в случаях возникновения критических ситуаций, сотрудники полиции ОМВД России по Советскому району города Томска проверили пришкольные лагеря дневного пребывания детей.

Главной задачей инспекторов по делам несовершеннолетних стало проведение мероприятий, способных сформировать у детей компетенции, призванные обеспечить безопасность, жизнь и здоровье ребенка в критической ситуации.

Полицейские провели с ребятами беседу о том, как правильно себя вести со сверстниками на улице и в быту. Выяснили, что ребята хорошо знают правила поведения с незнакомыми людьми, как действовать в случае, если в отношении них совершаются противоправные деяния и каких правил необходимо придерживаться, чтобы обеспечить сохранность личного имущества.

Педагоги и воспитатели поблагодарили сотрудников полиции за проведение подобных мероприятий, отметив важность, полученных детьми, знаний, особенно в период летних каникул.