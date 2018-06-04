Прокуратура Петербурга требует наказать виновных в задержке отправления детей в лагерь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. / ТАСС /. Прокуратура внесла представление гендиректору транспортной компании «Интербас» из-за задержки перевозки детей из Петербурга в летний лагерь в поселке Лосево Ленинградской области и требует привлечь виновных людей к дисциплинарной ответственности, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе городской прокуратуры.

Ранее в Петербурге возникла задержка с отправкой в лагерь 275 детей. В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой рассказали, что за несколько минут до отправления автобусов сотрудники ДПС запретили передвижение колонны, сославшись на неправильно оформленные документы.

"Прокуратура Василеостровского района провела проверку в связи с информацией о задержке перевозки несовершеннолетних детей в детский оздоровительный лагерь «Факел+». Гендиректору компании «Интербас», которая допустила задержку, внесено представление, в котором прокуратура требует установить причины нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в инциденте", — сказали в пресс-службе.

В сообщении на сайте городской прокуратуры говорится, что между ООО «Интербас» и детским лагерем «Факел+» был заключен договор фрахтования транспортного средства.

"Транспортная компания передала сведения о семи автобусах с указанием всех необходимых сведений о них для передачи информации в Госавтоинспекцию, [где было] принято решение о сопровождении автобусов автомобилями ГИБДД. Однако в день выезда ООО «Интербас» из семи заявленных автобусов пять были заменены другими. Сокращение количества транспортных средств стало причиной существенной задержки выезда детей в лагерь", — говорился в сообщении пресс-службы прокуратуры.