К 2021 году в Ярославле откроют два детских сада и пять яслей

В рамках государственной программы «Развитие образования» к началу 2021 года в Ярославле откроют два детских сада и пять яслей.

Как сообщают в пресс-службе мрэии, в городе создадут 450 мест для малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет и 440 мест для детей от трех лет. Сейчас подрядчик разрабатывает проект будущей застройки. Все объекты будут находиться внутри жилой застройки.

«Мы делаем еще одну заявку на 1 детский сад и 1 ясли. Пока что мы не приступали к геологическим изысканиям, но как только получим одобрение сразу же начнем работу с проектами. Задача очень серьезная: менее чем за 2 года необходимо пройти весь процесс от стадии проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию. Такое количество дошкольных учреждений за столь короткий период еще никогда в Ярославле не возводилось», — рассказал советник мэра Феликс Ходанович.