Ещё
К 2021 году в Ярославле откроют два детских сада и пять яслей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

К 2021 году в Ярославле откроют два детских сада и пять яслей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В рамках государственной программы «Развитие образования» к началу 2021 года в Ярославле откроют два детских сада и пять яслей.
Как сообщают в пресс-службе мрэии, в городе создадут 450 мест для малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет и 440 мест для детей от трех лет. Сейчас подрядчик разрабатывает проект будущей застройки. Все объекты будут находиться внутри жилой застройки.
«Мы делаем еще одну заявку на 1 детский сад и 1 ясли. Пока что мы не приступали к геологическим изысканиям, но как только получим одобрение сразу же начнем работу с проектами. Задача очень серьезная: менее чем за 2 года необходимо пройти весь процесс от стадии проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию. Такое количество дошкольных учреждений за столь короткий период еще никогда в Ярославле не возводилось», — рассказал советник мэра Феликс Ходанович.
АиФ: последние новости
Специалисты МРСК Центра провели более тысячи занятий в школах ЦФО Тест. Угадай, кому из героев фильма «Любовь и голуби» принадлежит реплика В петербургском метро скончался MC Вспышкин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль15
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть16
Ляпы в советских кинохитах9
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного27
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест37
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение