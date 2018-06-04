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Пропавшего пятилетнего ребенка нашли на базе отдыха
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Пропавшего пятилетнего ребенка нашли на базе отдыха 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В субботу, 2 июня, в Сухиничах пропал пятилетний ребенок. Мальчик ушел на прогулку и домой не вернулся. Сначала поисками занимались родителями, затем к ним поискам подключились сотрудники правоохранительных служб, в том числе — и Росгвардии. Россгвардейцы и нашли ребенка. Как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Калужской области, сначала они обследовали прилегающие улицы и дворы, затем расширили круг поиска. Нашли пропавшего мальчика в полутора километрах от дома, на территории базы отдыха. Мальчик возвращен родителям.
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