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Пятеро детей на Ямале получили компенсации после нападения собак
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Пятеро детей на Ямале получили компенсации после нападения собак 

N24.ru 1 час назад
Фото: N24.ru
На Ямале пятеро несовершеннолетних, пострадавшие от нападения безнадзорных собак, получили денежные компенсации. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. По данным ведомства, в 2017 году в Шурышкарском районе пятеро детей стали жертвами нападения собачьих стай.
«В результате нападения животных дети получили телесные повреждения и были вынуждены пройти лечение от возможных последствий укусов. Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложено на органы местного самоуправления, прокуратурой района в суд было направлено 5 исковых заявлений о взыскании с администрации компенсации причиненного детям морального вреда», — сообщили в ведомстве.
По решению суда в пользу каждого пострадавшего ребенка власти должны выплатить по 30 тысяч рублей..
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