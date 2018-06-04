Пятеро детей на Ямале получили компенсации после нападения собак

На Ямале пятеро несовершеннолетних, пострадавшие от нападения безнадзорных собак, получили денежные компенсации. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. По данным ведомства, в 2017 году в Шурышкарском районе пятеро детей стали жертвами нападения собачьих стай.

«В результате нападения животных дети получили телесные повреждения и были вынуждены пройти лечение от возможных последствий укусов. Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложено на органы местного самоуправления, прокуратурой района в суд было направлено 5 исковых заявлений о взыскании с администрации компенсации причиненного детям морального вреда», — сообщили в ведомстве.

По решению суда в пользу каждого пострадавшего ребенка власти должны выплатить по 30 тысяч рублей..