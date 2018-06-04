Нефтяники Самотлора поздравили детей с праздником

В развлекательном центре «Лукоморье» совместно с общественниками нефтяники поздравили особенных ребят. По мнению Станислава Лазуркова — председателя Ханты-Мансийского регионального отделения всероссийского общества глухих, самое главное в таких мероприятиях — общение, которое так необходимо детишкам и их родителям. «Мы благодарны нефтяникам за поддержку, — говорит Станислав. Сегодня будем танцевать, у нас пройдет мастер-класс по рисованию. Да, подарки будут. Как же без них? Мы стараемся делать многое, чтобы вовлечь не только детей, но и взрослых, старшее население в активную жизнь. Ведь наши возможности не ограничены. Именно это мы стараемся доказать».

После развлечений и конкурсов, которые провели веселые аниматоры, как и было обещано, ребят ждал мастер-класс по рисованию и, конечно же, подарки от компании «Роснефть» для всех маленьких гостей. Завершился праздник запуском в небо огромных гроздьев воздушных шаров.

В День защиты детей «Самотлорнефтегаз» организовал культурно-развлекательную программу и для семей сотрудников. В этом году малыши до 3-х лет посетили театр кукол «Барабашка», «Дворец искусств» и ДК «Октябрь», где для них провели развлекательные игровые программы и представления. «Моей дочке Лиле чуть больше двух лет, — говорит Татьяна Ахмадеева. — Больше всего ей по душе пришлась детская зона, которую установили организаторы праздника. Хорошо придумали! Сухой бассейн, горка, качели, сказочный домик — то, что надо. Особенно когда за окном идет дождь. А здесь — настоящая сказка: клоуны, веселая музыка и, разумеется, развлекательная программа. Нам очень понравилось. Мой муж работает оператором в ЦДНГ-4, и по собственному опыту уже знаю, что у него на предприятии проходит немало мероприятий, ориентированных на всю семью».

«Наша профсоюзная организация совместно с администрацией Общества проводит такие праздники традиционно каждый год. Для самых маленьких — детские игровые программы. Для детей постарше — билеты в кинотеатры. А еще в канун праздника мы объявили конкурс рисунка «Движение вперед!» — рассказал Сергей Крутей, заместитель председателя первичная профсоюзной организации АО «Самотлорнефтегаз».

«Победитель пока не определен. Буквально на днях будут подведены итоги, — добавил Сергей Крутей. — Но сертификаты в книжный магазин «Читай город» получат все участники». Всего ко Дню защиты детей в «Самотлорнефтегазе» подготовили свыше 3 тысяч билетов на различные развлекательные мероприятия. Более 2000 ребят получили билеты в кино с открытой датой — они будут действовать до конца летних каникул.