В Марьиной Роще в День защиты детей посадили 13 деревьев вишни

Об этом сообщила заместитель главы управы района по работе с населением Ольга Лахина.

— Мероприятие проходило в сквере у Московского молодежного центра «Планета КВН». Детей и родителей поздравили с праздником глава управы Светлана Гордикова и глава муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова . Затем вместе с жителями района они приняли участие в посадке деревьев, — пояснила Лахина.

Отмечается, что для детей были проведены развлекательные мероприятия, после чего все они получили сладкие призы. (ак)