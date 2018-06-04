В Марьиной Роще в День защиты детей посадили 13 деревьев вишни 

Об этом сообщила заместитель главы управы района по работе с населением Ольга Лахина.
— Мероприятие проходило в сквере у Московского молодежного центра «Планета КВН». Детей и родителей поздравили с праздником глава управы Светлана Гордикова и глава муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова. Затем вместе с жителями района они приняли участие в посадке деревьев, — пояснила Лахина.
Отмечается, что для детей были проведены развлекательные мероприятия, после чего все они получили сладкие призы. (ак)