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В Марьиной Роще в День защиты детей посадили 13 деревьев вишни
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В Марьиной Роще в День защиты детей посадили 13 деревьев вишни 

Управа района Марьина роща 51 минуту назад
Фото: Управа района Марьина роща
Об этом сообщила заместитель главы управы района по работе с населением Ольга Лахина.
— Мероприятие проходило в сквере у Московского молодежного центра «Планета КВН». Детей и родителей поздравили с праздником глава управы Светлана Гордикова и глава муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова. Затем вместе с жителями района они приняли участие в посадке деревьев, — пояснила Лахина.
Отмечается, что для детей были проведены развлекательные мероприятия, после чего все они получили сладкие призы. (ак)
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