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Организатор опасных опытов в Иркутске помещена под домашний арест
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Организатор опасных опытов в Иркутске помещена под домашний арест 

BFM.RU 46 минут назад
Организатор опытов в Иркутске, из-за которых пострадали дети, помещена под домашний арест на два месяца, передает ТАСС. Наталья Соболева обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Задержанная является учредителем компании, которая организовала проведение химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация» в ТРЦ «Комсомолл». Первого июня во время демонстрации химических опытов произошел выброс воспламеняющегося газа. В результате дети, сидевшие в первом ряду, получили ожоги, за медицинской помощью обратились восемь из них.
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