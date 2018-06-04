Территорию детского сада на Перовском шоссе начали благоустраивать

Дошкольное отделение № 3 школы № 439 «Интеллект» в Нижегородском районе, расположенное на Перовском шоссе, закрылось с 01 июня в связи с благоустройством территории.

— На территории детского учреждения уложат мягкое резиновое покрытие, установят малые архитектурные формы, — рассказали в администрации образовательного учреждения. — Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

При этом, если родители хотят, чтобы их дети продолжали летом посещать дошкольное отделение, малышей будут ждать в июне в дошкольном учреждении № 4 по адресу: улица Басовская, дом 3, а в июле-августе — в дошкольном учреждении № 1 по адресу: 3-я Карачаровская улица, дом 3.