На трассе «Джубга-Сочи» сотрудники ВО Минтранса РФ задержали беглеца 

04 июня 2017 в 13:10 операторы единого диспетчерского центра «Морской порт» Сочинского отряда Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России на трассе «Джубга-Сочи» обнаружили шедшего к тоннелю № 8 «А» мальчика. Туда был срочно направлен автомобиль группы быстрого реагирования.
Сотрудники группы Сергей Антоненко и Рафик Демерча задержали ребенка. Им оказался житель Сочи Алексей 2010 года рождения, который самовольно покинул детский лагерь одной из школ и направлялся пешком домой. Мальчика передали представителю ПДН ОПП «Мамайка».
Дежурной смене за проявленную бдительность от заместителя директора Краснодарского филиала, начальника Сочинского отряда Вадима Васильченко объявлена благодарность, сообщает ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.