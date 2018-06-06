Коллекция библиотеки на Велозаводской пополнилась книжными новинками

Читателям библиотеки № 124, которая расположена на Велозаводской улице, стали доступны новые книжные новинки. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков

— Новые книги в библиотеке — это всегда маленький праздник для читателей! Ждем вас, дорогие читатели, в библиотеке № 124 ЦБС ЮВАО! Используйте возможность первыми познакомиться с лучшими новинками — это и ярко иллюстрированные детские книги, и интересные познавательные издания, и самые свежие новинки художественной литературы! — отметил Тепляков.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Велозаводская, дом 11/1.

(ап)