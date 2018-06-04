Об истории Международного дня защиты детей поговорили в библиотеке на Велозаводской

В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, 1 июня состоялось мероприятие «Здравствуй, лето!», приуроченное к Международному дню защиты детей. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков

— Гости узнали об истории праздника, о различных фондах и организациях, помогающих детям, побеседовали о значении этой работы во всем мире. А затем с удовольствием познакомились с разнообразными изданиями для детей — журналами, энциклопедиями, художественной и познавательной литературой из книжных новинок). — сообщил Тепляков.

Мероприятие проходило по адресу: улица Велозаводская, дом 11\1.

(ап)