Об истории Международного дня защиты детей поговорили в библиотеке на Велозаводской 

В библиотеке № 124, которая расположена на Велозаводской улице, 1 июня состоялось мероприятие «Здравствуй, лето!», приуроченное к Международному дню защиты детей. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа Алексей Тепляков.
— Гости узнали об истории праздника, о различных фондах и организациях, помогающих детям, побеседовали о значении этой работы во всем мире. А затем с удовольствием познакомились с разнообразными изданиями для детей — журналами, энциклопедиями, художественной и познавательной литературой из книжных новинок). — сообщил Тепляков.
Мероприятие проходило по адресу: улица Велозаводская, дом 11\1.
(ап)