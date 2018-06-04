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В Архангельске в сентябре появятся 185 дополнительных мест в детсадах
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В Архангельске в сентябре появятся 185 дополнительных мест в детсадах 

ТАСС 9 минут назад
АРХАНГЕЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Три детских сада Архангельска в сентябре откроют 185 дополнительных мест, набор начнется в августе, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.
"Детский сад №140 «Творчество» откроет свои двери 1 сентября: в летний период учреждение будет закрыто на капитальный ремонт третьего этажа для последующего размещения двух дополнительных групп для детей старшего возраста на 50 мест. Также с 1 сентября планируется открытие дополнительных групп в детсаду № 101 (две группы — 50 человек), в детсаду № 47 (одна группа — 25 человек) и трех групп на 60 мест при школе №93", — говорится в сообщении.
Как отмечает департамент образования Архангельска, комплектование детских садов на 2018-2019 учебный год уже завершилось. Со 2 июля дошкольные учреждения начнут посещать 4,4 тыс. малышей. В первую очередь в детсады направят детей 2015 года рождения, которым на 31 декабря 2018 года исполнится три года, затем — детей младшего возраста в порядке льготной очереди.
Президент России Владимир Путин ранее подписал майский приказ с поручениями до 2024 года. В числе задач — достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
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