В Архангельске в сентябре появятся 185 дополнительных мест в детсадах

АРХАНГЕЛЬСК, 4 июня. / ТАСС /. Три детских сада Архангельска в сентябре откроют 185 дополнительных мест, набор начнется в августе, сообщила в понедельник пресс-служба администрации города.

"Детский сад №140 «Творчество» откроет свои двери 1 сентября: в летний период учреждение будет закрыто на капитальный ремонт третьего этажа для последующего размещения двух дополнительных групп для детей старшего возраста на 50 мест. Также с 1 сентября планируется открытие дополнительных групп в детсаду № 101 (две группы — 50 человек), в детсаду № 47 (одна группа — 25 человек) и трех групп на 60 мест при школе №93", — говорится в сообщении.

Как отмечает департамент образования Архангельска, комплектование детских садов на 2018-2019 учебный год уже завершилось. Со 2 июля дошкольные учреждения начнут посещать 4,4 тыс. малышей. В первую очередь в детсады направят детей 2015 года рождения, которым на 31 декабря 2018 года исполнится три года, затем — детей младшего возраста в порядке льготной очереди.