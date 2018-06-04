Сенсорная комната, занятия и массажи: развиваться всесторонне помогают малышам с ограничениями по здоровью в д/с «Ромашка»

В детском саду № 12 «Ромашка» в семи группах занимаются 116 детей, треть из них — с ограничениями по здоровью. Все дошколята здесь с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Поэтому в саду оборудован свой медкабинет, где каждый ребенок проходит курс массажа. С малышами работают не только педагоги, но и дефектологи, логопеды и психологи. Как организована эта работа, оценил Мэр Вологды Сергей Воропанов

В детском саду № 12 «Ромашка» оборудована специальная сенсорная комната. Здесь при выключенном свете загораются огоньки на стенах, с некоторыми из них можно играть.

«Когда приходим в сенсорную комнату, играем со светящимися нитями, когда захотим. Мы с подружкой из них косички плетем», — рассказала воспитанница д/с № 12 «Ромашка» Даша.

«При выключенном свете включаются различные световые приборы. Это позитивно влияет на детей: идет релаксация, снимаются мышечные зажимы. Это очень важно для наших детей. Ребята занимаются группами по 8 человек раз в неделю», — рассказала педагог-психолог д/с № 12 «Ромашка» Виктория Шачина.

При включенном свете сенсорная комната становится оживленной. Здесь ребята тренируют внимание, учатся различать цвета. Всего в комнате более 10 игр для развития внимания, координации тела и моторики. Такие занятия проходят специально для детей с особенностями в развитии.

«В наш детский сад ходят дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Много детей, которые плохо передвигаются, есть и такие, которые вообще не ходят. У наших воспитанников плотный график. Благодаря этому замечаем динамику, которая происходит в психологическом плане: дети стали более раскрепощенные. Некоторые выступают в главных ролях на утренниках», — рассказала старший воспитатель д/с № 12 «Ромашка» Наталья Данилова

Сенсорную комнату, в которой есть даже компьютер, адаптированный для детей с ДЦП, оборудовали в рамках программы «Доступная среда». В 2016 году дошкольному учреждению «Ромашка» был выделен грант более миллиона рублей при городском софинансировании. В детском саду № 12 установили пандус, расширили дверные проемы, оборудовали санитарную комнату. Все это помогает детям, у которых есть особенности в развитии, открывать для себя окружающий мир, находить друзей.

«Моя дочь Саша самостоятельно передвигаться не может. Уже два года мы ходим в садик, все нравится. Здесь замечательные педагоги и вообще все нравится. Самое главное, что у дочери есть подвижки в развитии. Она идет маленькими шажочками, но вперед», — поделился отец воспитанницы д/с № 12 «Ромашка» Андрей Кислухин.

В Вологде каждый третий ребенок с ограничениями по здоровью воспитывается дома. Но многие идут по пути социализации и доверяют детей специалистам. В Вологде 1500 малышей с особенностями в развитии посещают детсады. При этом городские власти вместе с родителями обсуждают процесс обучения особенных малышей.

«Сегодня мы познакомились с работой детского сада № 12. Обсудили, какой ремонт пройдет в летний период, оценили, в чем еще нуждается это учреждение. Много детей здесь восстанавливают свое здоровье и продолжают учебу в образовательных учреждениях города. Важно, что родители получают поддержку, воспитывая своих малышей», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего в областной столице работает шесть дошкольных учреждений, которые посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Еще в шестнадцати созданы специальные группы. При этом в 7 дошкольных учреждениях по программе «Доступная среда» установлены пандусы и созданы другие условия для детей-инвалидов. В этом году при муниципальном софинансировании комфортнее и доступнее станут условия еще в двух садах областной столицы: № 94 и № 111, а в детском саду № 12 «Ромашка» отремонтируют кровлю прачечной.