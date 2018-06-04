Условия для развития детей с ограниченными возможностями создают в детских садах Вологды

В Вологде детские сады посещают около 1500 детей с ограничениями по здоровья. В учебных заведениях для них создаются особые условия, как с точки зрения инфраструктуры, так и развития. Организацию работы по данному направлению в детском саду № 12 «Ромашка», где занимаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, оценил Мэр Сергей Воропанов

В 2016 году дошкольному учреждению в рамках программы «Доступная среда» был выделен грант более миллиона рублей при городском софинансировании. На эти средства создали все условия для детей, у которых есть особенности в развитии: установили пандус, расширили дверные проемы, оборудовали санитарную комнату. Также создали сенсорную комнату, в которой есть даже компьютер, адаптированный для детей с ДЦП. Здесь малыши могут тренировать внимание, учиться различать цвета.

«В наш детский сад ходят дети с нарушением опорно–двигательного аппарата, много детей, которые плохо передвигаются. У наших воспитанников плотный график. Благодаря этой работе замечаем динамику, которая происходит в психологическом плане: дети стали более раскрепощёнными. Некоторые уже выступают в главных ролях на утренниках», — рассказала старший воспитатель д/с № 12 Наталья Данилова

В саду открыто семь групп, в которых занимаются 116 детей, треть из воспитанников — с ограничениями по здоровью. Поэтому в саду оборудован свой медкабинет, где каждый ребенок проходит курс массажа. С малышами работают не только педагоги, но и дефектологи, логопеды и психологи.

«Мы познакомились с работой детского сада № 12. Обсудили, какой ремонт пройдет в летний период, оценили, в чем еще нуждается это учебное заведение. Много детей здесь восстанавливают свое здоровье и продолжают учебу в образовательных учреждениях города. Важно, что родители получают поддержку, воспитывая своих малышей. Сейчас в целом в Вологде детсады посещают 1500 меленьких вологжан с особенностями в развитии. При этом городские власти совместно с родителями обсуждают процесс обучения таких малышей», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Всего в Вологде работает шесть дошкольных учреждений, которые посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Еще в шестнадцати созданы специальные группы. При этом в 7 дошкольных учреждениях по программе «Доступная среда» установлены пандусы и созданы другие условия для детей-инвалидов.

В этом году при муниципальном софинансировании комфортнее и доступнее станут условия еще в двух садах областной столицы: № 94 и № 111. Там оборудуют входные группы для детей — колясочников. Будут установлены пандусы, расширены дверные проема, адаптированы санитарные комнаты. Финансирование работ идет из трех источников — федерального, регионального и муниципального бюджетов.