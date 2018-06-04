В Старом Крюково прошла интерактивная игровая программа «Навстречу лету!»

1 июня на территории школы прошла интерактивная игровая программа «Навстречу лету!», посвящённая Международному Дню защиты детей.

Лето, солнце, радость….

Лето — прекрасная пора, когда начинаются долгожданные каникулы. Лето начинается с праздника детства — Международного Дня защиты детей.

День защиты детей — один из самых любимых праздников детворы. И в этот год наша школа не осталась в стороне от его проведения.

На праздник детства были приглашены участники школьных кружков, родители, жители микрорайона.

В праздничный день ни организаторов, ни ребят не остановила неблагоприятная погода. Еще с утра дул пронизывающий холодный ветер, но ближе к обеду стало намного теплее, а украшенная флажками, шарами спортивная площадка школы, музыка и гости помогли создать саму атмосферу праздника.

Погода нас не подвела. Участники всё подходили и подходили. Ни один из детей, пришедших на праздник, не остался без праздничного аквагрима, которым волонтёры отряда «Открытые сердца» с радостью «украшали» личико каждого… И вот, самый долгожданный праздник начался!

От имени директора школы А. М. Штукотурова, ведущие программы поздравили всех собравшихся с праздником, пожелав всем провести лето с пользой, набраться сил к новому учебному году, а малышам быстрее расти и приходить к нам учиться!

Е. Г. Иванова — педагог доп. образования ГБОУ «Школа №719» и Вероника Помазкова — учащаяся 9 класса, волонтёр отряда — пригласили сразу всех к активным играм и развлечениям, загадывали загадки, устроили замечательный хоровод, участниками, которого стали гости праздника.

Ребята соревновалась в таких конкурсах как «Проводы Весны», «Поможем лету к нам найти дорогу», «Цветочная клумба», «Летний дождь» — которые были направлены на развитие у детей творческих способностей, памяти, сообразительности, воображения, и внимания. Интересные конкурсы и викторины никого не оставили равнодушным.

Участники праздника с удовольствием играли, рисовали, соревновались, и даже мамы и папы, бабушки и дедушки также активно присоединялись к конкурсам, подтверждая мысль, что каждый взрослый тоже в душе ребёнок.

Все вместе рисовали цветными мелками картинки, отгадывали загадки, рассказывали стихи, моделировали фигурки из разноцветных крышечек, фотографировались. После того, как было изрисовано все, где можно рисовать, пускали мыльные пузыри всей командой (очень завораживало…).

Под громкие аплодисменты всем участникам были вручены сладкие призы.

В непринужденной обстановке ребята не только весело провели время, но и рассказали всем взрослым об интересных занятиях в школьных кружках дополнительного образования.

В этот день было много улыбок и хорошего настроения, и, конечно же, незабываемых впечатлений. Счастливые лучезарные детские улыбки согрели теплом всех присутствующих на этом празднике. Дети как будто побывали в сказке, а сказка всегда найдет дорогу к детскому сердцу.

Цель, которую ставили перед собой организаторы праздника — создание праздничной атмосферы для участников объединений доп. образования и жителей нашего микрорайона, была достигнута на все 100%.

Мнение детей и родителей было единым: « Праздник удался! Веселый, по-домашнему добрый и уютный». Сердечную благодарность выразили родители тем, кто окружает детей душевным теплом и заботой, нашим педагогам и администрации школы.

Е. Г. Иванова — педагог доп.образования