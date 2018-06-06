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Мероприятие по технике пожарной безопасности провели в филиале «Росток»
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Мероприятие по технике пожарной безопасности провели в филиале «Росток» 

Администрация городского округа Щербинка 6 июня 2018
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Профилактическое мероприятие по технике пожарной безопасности провели 5 июня в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».
Лекцию провели сотрудники из Министерства по чрезвычайным ситуациям по Троицкому и Новомосковскому административным округам.
— Тема лекции — действия населения при возникновении пожара. В мероприятии приняли участие 20 детей из проекта «Московская смена» и девять сотрудников филиала «Росток». В рамках встречи прошла лекция о правилах поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, — отметила заведующая филиалом «Росток» ЦСО «Щербинский» Алеся Буренина.
Она добавила, что участники мероприятия узнали информацию о применении первичных средств пожаротушения.
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