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Праздничное мероприятие прошло для детей из филиала «Росток»
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Праздничное мероприятие прошло для детей из филиала «Росток» 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Праздничное мероприятие провели 1 июня для детей и подростков, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».
В рамках программы «Московская смена» для участников подготовили развлекательную программу. Ребятам представили загадки, шарады, конкурсы и подвижные игры. Гости праздника спели и станцевали, отметили на официальном сайте Центра социального обслуживания «Щербинский» в социальных сетях.
Отметим, что ранее дети и подростки приняли участие в мероприятии «Знакомство с профессией» в библиотеке «Юность».
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