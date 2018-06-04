Праздничное мероприятие прошло для детей из филиала «Росток»

Фото: страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Праздничное мероприятие провели 1 июня для детей и подростков, которые посещают Отделение дневного пребывания в филиале «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский».

В рамках программы «Московская смена» для участников подготовили развлекательную программу. Ребятам представили загадки, шарады, конкурсы и подвижные игры. Гости праздника спели и станцевали, отметили на официальном сайте Центра социального обслуживания «Щербинский» в социальных сетях.

Отметим, что ранее дети и подростки приняли участие в мероприятии «Знакомство с профессией» в библиотеке «Юность».