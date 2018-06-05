Участники проекта «Московское долголетие» съездили на экскурсии

Фото: страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях.

Участники пилотного проекта «Московское долголетие» съездили на экскурсию в музей. Об этом стало известно 5 июня.

Экскурсия прошла в Музее-заповеднике «Царицыно». Кроме этого, участники проекта посетили парк «Зарядье». Экскурсию организовали с помощью социального проекта «Добрый автобус», который направлен на вовлечение пенсионеров в культурную жизнь столицы, отметили на официальной странице Центра социального обслуживания «Щербинский» в социальных сетях.

Добавим, что в рамках программы «Московское долголетие» стартовал лекторий «Здорово жить» о пользе правильного питания, комплекс занятий по гимнастике, танцам и пению.