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Интенсив по изготовлению поделок из бумаги ждет летом детей из Отрадного
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Интенсив по изготовлению поделок из бумаги ждет летом детей из Отрадного 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
Цикл творческих занятий под названием «Бумажные фантазии» пройдет в территориальной клубной системе «Товарищ» текущим летом. Уже известны даты его проведения — 16—20 июля.
— Интенсив направлен на развитие творческих способностей детей, познавательную активность. Занятия помогут повысить уровень развития моторики, мышления, внимания, памяти. В процессе работы воспитывается усидчивость, аккуратность, — говорится в сообщении организатора.
Занятия рассчитаны на детей в возрасте от шести до 12 лет и будут проводиться по адресу Алтуфьевское шоссе, 22, в дневное время. Занятия бесплатные. Узнать подробности и записаться можно по телефону 8 (499) 201-86-83. (ак)
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