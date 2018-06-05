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В Карабудахкентском районе Дагестана отпраздновали День защиты детей
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В Карабудахкентском районе Дагестана отпраздновали День защиты детей 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Карабудахкентском районе Дагестана отпраздновали День защиты детейПраздничное мероприятие, приуроченное к Международному Дню защиты детей, прошло в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями села Карабудахкент сегодня, 4 июня.
«Любой праздник запоминается тем, что в нем принимают участие наши самые любимые, талантливые и замечательные дети. Хочу передать сердечные пожелания от главы района и поблагодарить коллектив центра за ваш бесценный труд и терпение, которое вы оказываете детишкам», — говорит начальник Управления социальной политики при администрации Карабудахкентского района Гульжанат Темирова.
Праздник сопровождался музыкальными номерами и театральными постановками с любимыми сказочными персонажами. В праздновании принимали участие тридцать детей, которым были вручены подарки.
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