В Карабудахкентском районе Дагестана отпраздновали День защиты детей

В Карабудахкентском районе Дагестана отпраздновали День защиты детейПраздничное мероприятие, приуроченное к Международному Дню защиты детей, прошло в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями села Карабудахкент сегодня, 4 июня.

«Любой праздник запоминается тем, что в нем принимают участие наши самые любимые, талантливые и замечательные дети. Хочу передать сердечные пожелания от главы района и поблагодарить коллектив центра за ваш бесценный труд и терпение, которое вы оказываете детишкам», — говорит начальник Управления социальной политики при администрации Карабудахкентского района Гульжанат Темирова.

Праздник сопровождался музыкальными номерами и театральными постановками с любимыми сказочными персонажами. В праздновании принимали участие тридцать детей, которым были вручены подарки.