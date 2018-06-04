Приставы Адыгеи взыскали более 1,5 млн рублей долгов по алиментам

В Адыгее подвели итоги акции «Судебные приставы — детям», проведенной в преддверие Дня защиты детей.

Всероссийская акция проводилась в период с 28 мая по 1 июня и была направлена на пробуждение сознательности родителей и оплате алиментных обязательств.

«В период проведения акции составлено 5 актов о наложении ареста на имуществ должника, окончено 14 исполнительных производств, проведено 25 проверок бухгалтерий на предмет правильности и своевременности удержания алиментов из заработка должника», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.

237 должников по алиментам временно ограничены в праве выезда за пределы страны. В результате рейдовых мероприятий судебными приставами исполнителями в период проведения акции «Судебные приставы — детям» взыскан 1 млн 540 тыс. руб. в пользу детей.