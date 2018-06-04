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Приставы Адыгеи взыскали более 1,5 млн рублей долгов по алиментам
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Приставы Адыгеи взыскали более 1,5 млн рублей долгов по алиментам 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
В Адыгее подвели итоги акции «Судебные приставы — детям», проведенной в преддверие Дня защиты детей.
Всероссийская акция проводилась в период с 28 мая по 1 июня и была направлена на пробуждение сознательности родителей и оплате алиментных обязательств.
«В период проведения акции составлено 5 актов о наложении ареста на имуществ должника, окончено 14 исполнительных производств, проведено 25 проверок бухгалтерий на предмет правильности и своевременности удержания алиментов из заработка должника», рассказали в пресс-службе УФССП по Адыгее.
237 должников по алиментам временно ограничены в праве выезда за пределы страны. В результате рейдовых мероприятий судебными приставами исполнителями в период проведения акции «Судебные приставы — детям» взыскан 1 млн 540 тыс. руб. в пользу детей.
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