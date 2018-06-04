Дети попробовали себя в роли журналистов на фестивале профессий в Калининграде

Участники Детского фестиваля профессий попробовали себя в роли журналистов, выполнив задания от портала «Клопс». Фестиваль открылся в пятницу, 1 июня, в калининградском парке «Юность» и был приурочен ко Дню защиты детей.

"Дети должны были задавать вопросы посетителям парка. Вопросы придумали шуточные, главное — записать ответ, придумать заголовок к интервью и найти иллюстрацию, для этого у нас были журналы", — рассказала волонтёр Дарья, работавшая на фестивале.

По словам Дарьи, работы детей порадовали своей нестандартностью. Например, мини-интервью на тему «Правда ли, что еноты способны отмыть посуду лучше „Фейри“?» один ребёнок оформил как проблемный репортаж под заголовком «Гринпис на защите енотов».

А на вопрос «Существуют ли лысые змеи?» начинающий журналист нашёл неожиданный ответ: «Прохожие утверждают, что да. Но так ли это на самом деле? Можно ли считать, что чешуя — это волосы? Вы узнаете в следующем выпуске!».

"Интересных и смешных работ было очень много, дети ответственно подошли к выполнению заданий", — подытожила Дарья.

По словам организатора акции, директора агентства «ПЕРСОНАЛ-Янтарь», Натальи Воронцовой , всего за два дня в мероприятии приняли участие более 3000 ребят, они попробовали себя в 23 профессиях, получили зарплату в специальной валюте — «кантиках» и купили товара в добролавке на 100 000 рублей.

"Каждому ребёнку ставили отметку в трудовой и выдавали зарплату. На заработанные деньги в добролавке можно было купить приятные мелочи: от карандаша, до наклейки, от мячика до пистолета. В организации мероприятия нам очень помогли помогли ребята из волонтёрского движения мэрии. Они работали с нами на каждой площадке, контролировали родителей, ставили штампы в трудовые детям. Волонтеры гимназии №40, наш социальный партнер, помогали гостям и участникам сориентироваться в парке", — уточнила Воронцова.

По словам организаторов, работодатели выразили желание и дальше проводить подобные мероприятия для детей. «Мы поняли, что это вызывает огромный интерес у детей и родителей. Мы рассчитывали на ребят в возрасте 5-10 лет, а у нас совсем взрослые ребята попробовали себя и почтальоном, и портье, и мясником», — отметила она.

Фестиваль прошёл 1 и 2 июня, в парке открылось 20 профессиональных площадок для детей от пяти до 14 лет. Для подростков в возрасте 15 лет и старше работали лектории, посвящённые профессиям и технологиям будущего. Ребят также познакомили с «Атласом новых профессий», в котором собраны 186 актуальных специальностей на ближайшие 15 лет.