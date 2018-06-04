Ещё
Роль музеев в формировании исторической памяти обсудят в Музее Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Роль музеев в формировании исторической памяти обсудят в Музее Победы 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В Музее Победы 5 июня пройдет круглый стол о роли музеев в воспитании детей. Об этом сообщается в материалах пресс-службы музея.
Что такое детская музейная среда, в чем особенности ее создания в исторических музеях, как помочь сформировать у детей активную позицию и что такое историческая память — эти и многие другие вопросы обсудят педагоги и ученые, музейные работники и представители общественных организаций.
Организаторами круглого стола «Формирование исторической памяти у детей как проблема музейной педагогики» являются Музей Победы совместно с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения.
Начало мероприятия: 15:00 Площадь Победы, д. 3. Музей Победы, Зал ученого совета
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Роль музеев в формировании исторической памяти обсудят в Музее Победы появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
День защиты детей отпразднуют в 13 парках Москвы Образовательный проект о ландшафтном дизайне стартует на ВДНХ 2 июня Сотрудники «Аэроэкспресс» вручат подарочные комплекты детям в честь Дня защиты детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть6
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть16
Ляпы в советских кинохитах9
Актеры, чью карьеру уничтожила одна роль17
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест37
Видео
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
03:05
Лиза Монеточка: Земфира поколения Z?
Концерты
02:24
Почему фильм Серебренникова не о Цое
Кино
02:37
Том Круз прыгал с парашютом ради сцены фильма
Кино
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:36
Рапунцель из «Дома-2» сенсационно беременна
ТВ
15:26
Актеры, навсегда застрявшие в одной роли
Кино
06:50
Как меняются герои мультиков в разных странах
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение