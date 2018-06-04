Роль музеев в формировании исторической памяти обсудят в Музее Победы

В Музее Победы 5 июня пройдет круглый стол о роли музеев в воспитании детей. Об этом сообщается в материалах пресс-службы музея.

Что такое детская музейная среда, в чем особенности ее создания в исторических музеях, как помочь сформировать у детей активную позицию и что такое историческая память — эти и многие другие вопросы обсудят педагоги и ученые, музейные работники и представители общественных организаций.

Организаторами круглого стола «Формирование исторической памяти у детей как проблема музейной педагогики» являются Музей Победы совместно с ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и Федеральным центром детско-юношеского туризма и краеведения.

Начало мероприятия: 15:00 Площадь Победы, д. 3. Музей Победы, Зал ученого совета

Сообщение Роль музеев в формировании исторической памяти обсудят в Музее Победы появились сначала на Москва Меняется.