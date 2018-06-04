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Фуд-фестиваль Taste of Moscow
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Фуд-фестиваль Taste of Moscow 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
C 26 по 29 июля в «Лужниках» пройдет гастрофестиваль Taste of Moscow. На площадке соберутся 20 гастрономических проектов, 60 шеф-поваров и более 150 компаний, представляющих свою продукцию.
Гостям предложат посетить 200 интерактивных зон, продегустировать вино, поучаствовать в кулинарных мастер-классах, посмотреть театральные постановки и перформансы. Сопровождать фестиваль будет музыкальный концерт.
Для детей предусмотрены специальные детские зоны, на которых на время можно оставить ребенка, пока родители заняты. Дети до 6 лет проходят на праздник бесплатно.
Часы работы фестиваля:
26 июля, четверг, 17:30 — 21:30 (18+) 27 июля, пятница, 12:00 — 18:00 (0+) и 18:00 — 21:30 (18+) 28 июля, суббота, 12:00 — 18:00 (0+) и 18:00 — 21:30 (18+) 29 июля, воскресенье, 12:00 — 18:00 (0+) и 18:00 — 19:30 (18+)
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