Количество воспитанников детдомов в Северной Осетии сократилось в два раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. / ТАСС /. Численность воспитанников детдомов сократилась в Северной Осетии за последние три года в два раза. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам ребенка республики Артур Кокаев.

"В 2015 году в детских домах республики находились 213 воспитанников, а уже на сегодняшний день их количество равно 98. Это хорошие показатели, такого снижения не наблюдалось на протяжении десятков лет", — сказал Кокаев.

Сокращения удалось добиться за счет профилактики социального сиротства, так как больше всего в республике воспитанников именно этой категории. Дети имеют родителей, но они в силу определенных социальных или экономических причин лишены прав.

"С родителями проводится определенная работа, выявляются причины, по которым они не могут воспитывать детей и отдают в детдома. Если причины связаны с отсутствием средств, то им помогают найти работу, а с теми, кто пьет или употребляет наркотики, работают специалисты. В целом в этом направлении задействованы несколько ведомств — министерство труда и социального развития республики, МВД , комитет по занятости населения и другие", — пояснил Артур Кокаев.

С 2008 года количество родителей, лишенных прав, сократилось с 224 до 38. В основном это были неработающие родители и те, кто не уделял должного внимания детям.

Всего в республике шесть детских домов, из них пять — в городе Владикавказ. Больше всего воспитанников детском доме «Виктория». В настоящее время там находится 30 детей.

Чувствовать себя как дома

Как рассказал агентству уполномоченный по правам ребенка, в воспитании детей большое значение имеют условия, в которых они пребывают, поэтому главой республики Вячеславам Битаровым была поставлена задача провести в детдомах ремонт. В настоящее время все детские дома республики отремонтированы впервые за долгое время.

"Сейчас с уверенностью можно сказать, что все дети находятся в хороших условиях. В детдоме «Хуры тын» создали блоки, приближенные к квартирному типу, в них есть отдельный санузел, игровая. Все это делается для того, чтобы воспитанники чувствовали себя как дома", — сказал Кокаев.

Ремонт проводился в основном за счет внебюджетных источников, а в городе Моздок воспитанники детского дома переселились в новый особняк, подаренный руководителем региона.

Старое здание, построенное 40 лет назад, нуждалось в капитальном ремонте, в нем отсутствовал пищеблок. На данный момент15 детдомовцев находятся в здании, где для них созданы все необходимые условия: помещение для игр и проведения общих мероприятий, тренажерный зал, швейный цех, склад, летний бассейн и благоустроенная территория с зелеными насаждениями.

Психолог детдома Лена Цховребова рассказала, что в новом доме дети живут как одна большая семья.