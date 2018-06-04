В Одинцове открыли детскую площадку, оборудованную и для детей с ограниченными возможностями

В Одинцове появилась новая детская площадка. На ней могут играть и ребята с ограниченными возможностями. Для тех, кто на колясках, сделали пандусы — для удобного заезда к качелям и другим игровым элементам. Кстати, раньше детям из ближайших домов было негде играть, и для них это первая площадка в пешей доступности.

Источник фото: телеканал «360»

На новой площадке 3-летней Алисе больше всего понравились качели. Раньше вместе с бабушкой они тратили полчаса на дорогу до парка Ларисы Лазутиной, теперь же игровой комплекс появился рядом с домом.

«Замечательная площадка, хорошо, весело, нет опасных качелей, очень вместительная, молодцы, спасибо!» — делится местная жительница Лариса Гурина.

На открытие собрались около сотни местных жителей, а детей развлекали ростовые куклы в виде сказочных героев, народные коллективы и аниматоры, в небо запустили десятки воздушных шаров. Все это — в честь Дня защиты детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы уже привыкли, что на территории Одинцовского района в этот день происходят чудеса и радости для ребятишек и родителей. Сегодня подарок от наших друзей, «Доброториума», Елизаветы Николаевны Молчановой , главы Иванова, и мэра города Гусева», — сказала и. о. руководителя администрации Одинцовского района Татьяна Одинцова.

«Доброториум» — это благотворительная организация, которая помогает детям с ограниченными возможностями. Для них бесплатно проводят занятия с психологами, актерами, режиссерами и конструкторами. Задачей на этот раз стало построить такую детскую площадку, куда смогут заехать и ребята на колясках и играть вместе со всеми.

Источник фото: телеканал «360»

«Они на площадке могут заехать на парапет, яркий дизайн и мягкие углы помогают детям не портить свое здоровье», — рассказывает учредитель фонда для детей с ограниченными возможностями Елизавета Молчанова.

Самыми популярными элементами площадки стали горки и специальные элементы, по которым можно лазить.