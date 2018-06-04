Дети не должны оставаться без присмотра

Отдых на воде является наиболее популярным видом досуга. Многие граждане не представляют себе летний отдых без купания. Окунуться в прохладную воду, полежать на берегу, особенно в выходные дни с детьми и друзьями. Но зачастую, мало кто в расслабленном состоянии думает о безопасности своего поведения, а высокие риски, связанные с множеством факторов существуют, как для детей, так и для взрослых.

По статистике именно в выходные чаще всего происходят несчастные случаи на воде. В особой зоне риска — люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения и дети.

В целях предупреждения несчастных случаев на воде и обучения населения мерам безопасности при отдыхе на водоемах инспектора проводят рейды, совместно с добровольными пожарными и другими ведомствами, во время которых проводится разъяснительная и профилактическая работа среди всех групп населения, по вопросу соблюдения правил безопасности на воде, и оказание практической помощи пострадавшим во время купания. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, купающимся без присмотра взрослых, и на пресечение употребления алкоголя.

Во время бесед, родителям указывается на то, чтобы дети ни на минуту не оставались на водоемах без присмотра. Обеспечение безопасности детей летом, в первую очередь, задача родителей. Инспектора также напоминают, что от природы дети беспечны и рассеянны, поэтому, чем чаще напоминать ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет применять.