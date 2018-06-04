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Великий Новгород впервые проведет фестиваль детской анимации «Паровоз»
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Великий Новгород впервые проведет фестиваль детской анимации «Паровоз» 

ТАСС 47 минут назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Фестиваль детской анимации «Паровоз» впервые пройдет в Великом Новгороде в рамках празднования дня города 9-10 июня. В течение двух дней гостям покажут лучшие мультфильмы, а также привлекут детей к съемкам, сообщил в понедельник пресс-центре правительства Новгородской области.
"В течение двух дней, 9-10 июня, в зале новгородского киноцентра юных зрителей ждет бесплатная насыщенная программа показа лучших анимационных фильмов. В рамках фестиваля детской анимации «Паровоз» также пройдут съемки мультфильма с участием детей, будут работать игровые площадки с персонажами из мира кино, аквагрим, фотозона", — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы специальные показы для детей с ограниченными возможностями. В программе также запланировано посещение центров реабилитации и детских домов, работа с родителями детей с ограниченными возможностями со студентами и волонтерами.
На фестивале будет дан старт конкурсу «Россия — страна возможностей». Его финалисты отправятся в Москву на студию анимации. Мероприятие проводится при поддержке Общероссийского народного фронта, регионального правительства и благотворительного фонда «Линия сердца».
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