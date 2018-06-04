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Льготную аренду детских лагерей могут установить в Подмосковье для привлечения инвесторов
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Льготную аренду детских лагерей могут установить в Подмосковье для привлечения инвесторов 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Чтобы привлечь инвесторов к восстановлению детских лагерей в Подмосковье, для аренды оздоровительных учреждений региона могут одобрить льготную ставку, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов отметил, что тема организации детского отдыха актуальна, и здесь затрагивается сразу несколько аспектов, касающихся не только безопасности самих детей, но и в целом поддержки данной отрасли, в том числе и на законодательном уровне.
«Так, мы не раз проводили различные мероприятия, звучали предложения о создании специального открытого реестра лагерей, а что касается вопроса об их восстановлении — для привлечения потенциальных инвесторов есть возможность установления льготной арендной ставки», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что в ближайшее время комитет по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы проведет выездное заседание в одном из действующих подмосковных детских лагерей — там будут затронуты все эти вопросы, и по итогам многое может войти в пакет поправок к региональному, а может и к федеральному законодательству.
В детских оздоровительных лагерях Московской области на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 8,5 тысяч детей из многодетных семей Подмосковья поедут отдыхать этим летом в оздоровительные лагеря России. В этом году на летнюю оздоровительную кампанию в Подмосковье выделили порядка 1,8 миллиарда рублей.
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