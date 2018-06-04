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Праздник мороженого прошел в Рузе в День защиты детей
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Праздник мороженого прошел в Рузе в День защиты детей 

РИАМО 18 минут назад
Фото: РИАМО
Около 500 детей приняли участие в забавах и конкурсах на празднике мороженого, который прошел в подмосковной Рузе в День защиты детей, говорится в сообщении пресс-службы молодежного центра города.
«Первого июня в самом сердце города Руза около 500 детей отметили праздник мороженого. Это было самое масштабное и яркое событие в День защиты детей. 340 самых активных детишек получили мороженое, лимонад и билеты на увлекательный квест. Проигравших не было, почти у каждого оказался воздушный шарик», — отмечается в сообщении.
На празднике можно было посетить площадку робототехники, изостудию, мастер-классы. Гости — и дети, и родители — с огромным интересом отнеслись танцевальным и спортивным конкурсам. Шумно, весело и вкусно — вот девиз праздника мороженного от Молодежного центра города Руза.
Организаторы также поблагодарили спонсоров и партнеров мероприятия: Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО), банк «ФинСервис», БЦ «Руза Хутор» и других.
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