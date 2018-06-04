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Изучаем ПДД: детям из Кумертау подарили «Автогородок» и веломобили
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Изучаем ПДД: детям из Кумертау подарили «Автогородок» и веломобили 

ufa1.ru 13 минут назад
Фото: ufa1.ru
Изучать Правила дорожного движения, не выходя на опасную улицу, смогут воспитанники детского дома в Кумертау. На День защиты детей ребятам подарили инклюзивную площадку «Автогородок» и пять веломобилей.
Городок — как настоящий: оборудован дорожными знаками, светофорами и «зебрами», разметкой.
— Ребята смогут обучаться правилам безопасного поведения на дорогах, — рассказали в Министерстве образования республики. — Дизайн и набор элементов подобрали совместно с руководством Кумертауского детского дома специально для детей от 4 до 10 лет, а также с ограниченными возможностями здоровья.
Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ.
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