Изучаем ПДД: детям из Кумертау подарили «Автогородок» и веломобили

Изучать Правила дорожного движения, не выходя на опасную улицу, смогут воспитанники детского дома в Кумертау. На День защиты детей ребятам подарили инклюзивную площадку «Автогородок» и пять веломобилей.

Городок — как настоящий: оборудован дорожными знаками, светофорами и «зебрами», разметкой.

— Ребята смогут обучаться правилам безопасного поведения на дорогах, — рассказали в Министерстве образования республики. — Дизайн и набор элементов подобрали совместно с руководством Кумертауского детского дома специально для детей от 4 до 10 лет, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Все оборудование соответствует требованиям ГОСТ.