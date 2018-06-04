В Театре Российской Армии пройдет детский спектакль «Необыкновенный побег игрушек»

Эта теплая, веселая и трогательная волшебная история создана по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы».

5 июня в Театре Российской Армии состоится показ музыкальной сказки «Необыкновенный побег игрушек». Премьера спектакля прошла в Международный день защиты детей.

Эта теплая, веселая и трогательная волшебная история создана по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы».

Однажды ночью из магазина сбегают ожившие игрушки. Они хотят стать подарком для маленького мальчика, живущего в очень бедной семье. За маленькими героями — щенком Кнопкой, Медвежонком, куклой Розой, вождем индейцев Серебряное Перо — гонится жадная хозяйка магазина. Игрушки с честью преодолевают все препятствия. Очутившись на улице города, игрушки понимают, что на земле есть очень много детей, мечты которых могут не сбыться под Новый год. И тогда, добрые и бескорыстные, они дарят себя этим детям.

Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на официальном сайте Театра Российской Армии.