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В Театре Российской Армии пройдет детский спектакль «Необыкновенный побег игрушек»
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В Театре Российской Армии пройдет детский спектакль «Необыкновенный побег игрушек» 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Эта теплая, веселая и трогательная волшебная история создана по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы».
5 июня в Театре Российской Армии состоится показ музыкальной сказки «Необыкновенный побег игрушек». Премьера спектакля прошла в Международный день защиты детей.
Эта теплая, веселая и трогательная волшебная история создана по мотивам сказки Джанни Родари «Путешествие Голубой стрелы».
Однажды ночью из магазина сбегают ожившие игрушки. Они хотят стать подарком для маленького мальчика, живущего в очень бедной семье. За маленькими героями — щенком Кнопкой, Медвежонком, куклой Розой, вождем индейцев Серебряное Перо — гонится жадная хозяйка магазина. Игрушки с честью преодолевают все препятствия. Очутившись на улице города, игрушки понимают, что на земле есть очень много детей, мечты которых могут не сбыться под Новый год. И тогда, добрые и бескорыстные, они дарят себя этим детям.
Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на официальном сайте Театра Российской Армии.
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