Горная академия для детей открылась в Сочи

На курорте «Роза Хутор» открылась горная академия. Там дети от четырех до 15 лет будут изучать мир гор в формате викторин и квестов. Об этом сообщила администрация курорта.

Заместитель генерального директора «Роза Хутор» Николай Шленцов пояснил, что, закончив постолимпийский период, город приступил к реализации программы устойчивого развития.

«Мы сосредоточились на том, чтобы совершенствовать сервис, расширять туристические продукты и услуги, наполнять курорт новыми релаксационными, культурными, экологическими, социально-значимыми событиями и программами», — сказал Николай Шленцов.

Ребята будут изучать в академии секреты горного туризма, увлекательный мир флоры и фауны, проводить лабораторные исследования по изучению природы. Дети каждый день смогут посещать более десятка занятий по интеллектуальному развитию и приобретению навыков поведения в горах. А каждое воскресенье для слушателей академии будут организовывать познавательный маршрут до Йети Парка, а также встречу с Йети и прохождение одного маршрута на веревочном городке «Йети Джунгли».

Сочи и Анапа вошли в топ‐5 городов‐курортов для отдыха на День России. Список составил сервис Тvil.ru.